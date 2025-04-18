Volkan Konak ve Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı yaşatılacak

İBB nisan ayı oturumlarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın Başkanlığı’nda Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı.

2024 yılı faaliyet raporundan sonra gündem maddelerine geçildi. Gündem maddelerinden biride Çatalca Belediye Meclisi’nde kabul edilen Çatalca Müftülük binasının bulunduğu Nar Sokağı’nın adının sahnede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ın adının verilmesi oldu.

Konu ile ilgili söz alan Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel “Çatalca Belediye Meclisi olarak aldığımızı kararı burada anlamlı ve vicdanlı olarak burada da oy birliği ile onaylanmasının teşekkürünü etmek istiyorum. Büyük sanatçı Kuzeyin Oğlu Volkan Konağın adını Çatalca mız da yaşatmak üzere bir adım attık. Meclisimizde Müftülük binasının bulunan Nar Sokağının adının Volkan Konak Sokağı olarak değiştirilmesini oy birliği ile kabul edilmişti. Bu kararı alma nedenlerimizden bahsetmek istiyorum. Sahnede hayatını kaybeden sanatçımızın vefatının hemen ardından Çatalca müftüsünün şahsi hesabından yaptığı paylaşım ilçemizde ve ülkemizdeki insanlarımız tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Paylaşımda yaptığı ifadeleri tekrar burada kullanmayı doğru bulmuyorum. Hiç kimse için ebediyete uğurladığımız biri için böyle bir dil kabul edilemez. Volkan Konağın adını Çatalca’nın en kıymetli sokaklarından birine adını vererek bu vicdana sahip çıkıyoruz” dedi.

“MÜFTÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI”

“Sahnede geberdi” ifadesini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmet Alioğlu hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'den sonra söz alan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise “Volkan Konak’a Allahtan Rahmet diliyorum. Hepimiz kendisini dinlerdik severdik. Bir din adamı değil herhangi bir vicdanlı bir adamın söyleyemeyeceği şeyler bunlar, ama müftü beye kızdığımız için dar bir sokağa Volkan Konak isminin verilmesinden se çok daha büyük bir sokağa, uzun bir caddeye başka bir yere verilmesi çok daha iyi olur” dedi. Karar oybirliği ile kabul edildi.

"MATTİA AHMET MİNGUZZİ ADI KAYKAY PARKINA VERİLDİ"

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İtalyan Şef’in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ismi de Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkında bulunan Kaykay parkında yaşayacak. Karar komisyonlarda ve İBB Büyükşehir meclisinde oybirliği ile alındı. Mattia Ahmet Minguzzi kendisinin kaykay sporcusu olduğu ve kaykay yapmayı en sevdiği yerin ise adının verildiği kaykay parkının olduğu öğrenildi.