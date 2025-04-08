Volkan Konak’ın eşinden yürekleri dağlayan veda! Okuyanları gözyaşlarına boğdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Konak’ın eşinden yürekleri dağlayan veda! Okuyanları gözyaşlarına boğdu

Karadeniz’in asi oğlu Volkan Konak’ın ölümünün ardından eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu.

Kıbrıs’ta sahne sırasında fenalaşarak yere yığılan ve hastanede hayatını kaybeden 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ölümüyle tüm Türkiye yasa boğulmuştu.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçının eşi yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu. "Canımı kaybettim" diyen Selma Konak'ın paylaşımı okuyanları gözyaşlarına boğdu.

ACI SÜREÇTE YANLARINDA OLANLARA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Selma Konak ve çocukları, geçtiğimiz günlerde, bu acı süreçte yanlarında olanlara sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımlamıştı.

gn-fy5jwuaayxh3.jpg

“TÜRKİYE KUZEYİN OĞLUNU, BEN İSE CANIMI KAYBETTİM”

Volkan Konak’ın 33 yıllık eşi Selma Konak’ın vedası yürekleri burktu. "Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi” diyen Selma Konak şu ifadeleri kullandı:

"Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin oğlunu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. 'Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye.' Öyle bağlıydık birbirimize ki her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor.

gn-nsrvxkaa0nsy.jpg

Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan'ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyormuş ayrılıklar. Ardında hoşçakal yarım kalmış vedasız yalnızlıklar... Yeniden kavuşacağımız güne dek."

gn-fzksxcaapvjb.jpg

Son Haberler
Bağırsak sağlığının gizli şifresi! Tuvalet alışkanlığınız bağırsaklarınızı ele veriyor
Bağırsak sağlığının gizli şifresi! Tuvalet alışkanlığınız bağırsaklarınızı ele veriyor
AKP ile anılan CHP'li Başkan partisinden istifa etmişti... Halkın öfkesi sokaklara taştı!
AKP ile anılan CHP'li Başkan partisinden istifa etmişti... Halkın öfkesi sokaklara taştı!
Türkiye'deki mahallenin sessiz çığlığı! Her bebek sağır ve dilsiz doğuyor
Türkiye'deki mahallenin sessiz çığlığı! Her bebek sağır ve dilsiz doğuyor
Gençlerde kolon kanseri patlaması neden yaşanıyor? Uzmanlar anlattı
Gençlerde kolon kanseri patlaması neden yaşanıyor? Uzmanlar anlattı
Taraftar saha ortasında futbolcuyu bıçakladı
Taraftar saha ortasında futbolcuyu bıçakladı