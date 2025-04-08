Volkan Konak’ın eşinden yürekleri dağlayan veda! Okuyanları gözyaşlarına boğdu

Kıbrıs’ta sahne sırasında fenalaşarak yere yığılan ve hastanede hayatını kaybeden 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ölümüyle tüm Türkiye yasa boğulmuştu.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçının eşi yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu. "Canımı kaybettim" diyen Selma Konak'ın paylaşımı okuyanları gözyaşlarına boğdu.

ACI SÜREÇTE YANLARINDA OLANLARA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Selma Konak ve çocukları, geçtiğimiz günlerde, bu acı süreçte yanlarında olanlara sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımlamıştı.

“TÜRKİYE KUZEYİN OĞLUNU, BEN İSE CANIMI KAYBETTİM”

Volkan Konak’ın 33 yıllık eşi Selma Konak’ın vedası yürekleri burktu. "Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi” diyen Selma Konak şu ifadeleri kullandı:

"Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin oğlunu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. 'Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye.' Öyle bağlıydık birbirimize ki her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor.

Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan'ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyormuş ayrılıklar. Ardında hoşçakal yarım kalmış vedasız yalnızlıklar... Yeniden kavuşacağımız güne dek."