Volkan Konak'ın ölümüne soruşturma

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Konak'ın ölümüne soruşturma

Sahnede aniden fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Volkan Konak, dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konseri sırasında fenalaştı.

Birden yere yığılan Konak'a dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Konak'ın cenazesi, ön otopsi için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, Türkiye'ye getirilmek üzere Ercan Havalimanı'na götürüldü.

Volkan konak, yarın memleketi Trabzon'da toprağa verilecek.

ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

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