Volkan Konak'tan sığınmacı tepkisi. 'Kuzey'in Oğlu' isyan etti

Volkan Konak, sosyal medya hesabından verdiği bir konser esnasında mülteci yoğunluğunun çok fazla olduğunu fark ettiğini söylediği bir paylaşımda bulundu.

Volkan Konak'tan sığınmacı tepkisi. 'Kuzey'in Oğlu' isyan etti

Türkiye'deki sığınmacı sayısı milyonları aştı. Resmi rakamlara göre Türkiye'de şu an toplam 6 milyona yakın yabancı var. Muhalefete göre ise bu sayı 10 milyona dayandı. Duruma tepki gösteren isimlerden biri de ünlü sanatçı Volkan Konak oldu.

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"BU VATANA NASIL KIYDINIZ"

Volkan Konak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlar; 21 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da bir semtimizde verdiğimiz konserde, büyük bir göç dalgası ve nüfus yoğunluğu gördüm. Ben bu sorunun bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum, Resmen dehşete düştüm. Oradaki yetkililerle görüştüğümde ise şu an ilçelerinde 112 yabancı dilde konuşan 10 binlerce kaçak ve mülteci olduğunu söylediler. Yine yetkililer İstanbul’daki sayılarının ise 2,5 milyon olduğunu belirttiler. Bu durumda Türkiye genelini düşünemiyorum bile. (10 milyon üzerinde olduğu söyleniyor.) Oy ve siyasi ikbal için, bu ülkeyi cüzdanındaki bozuk para gibi harcayanlara son sözüm; “BEYLER BU VATANA NASIL KIYDINIZ!""

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