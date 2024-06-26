Volkswagen, ABD'de 271 binden fazla aracı geri çağırıyor

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2021-2024 Atlas ve 2020-2024 Atlas Cross Sport modellerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, koltukta bir yolcu oturduğunda yolcu algılama sistemindeki kablolama arızası nedeniyle ön yolcu hava yastığı devre dışı kalabilir. Bu durum, kaza anında yaralanma riskini artırmaktadır.

Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 271 bin 330 olduğu bildirildi. Bayiler, yolcu algılama sistemi sensör ve kablolarını ücretsiz olarak değiştirecek. Geri çağırmadan etkilenen araç sahipleri, Volkswagen'in müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilir.

Atlas ve Atlas Cross Sport, Volkswagen'in ABD'de en çok satan modelleri arasında yer alıyor.