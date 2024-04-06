Volkswagen CEO’sundan Çin’e ütopik vurgusu

Volkswagen'in CEO'su Oliver Blume, Alman FAZ gazetesine, şirketin Çin’in elektrikli araç pazarındaki konumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Volkswagen'in şu anda Çin'in elektrikli araç sektöründe “zirvede olamayacağını” söyleyen Blume, önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek olan yeni modellerin şirketin konumunu iyileştireceğini ifade etti.

Diğer yandan Blume, Çin pazarında Volkswagen'in “ütopik beklentilerinin olmaması gerektiğini” ifade ettiği konuşmasında, "Hızla büyüyen Çin pazarında uzun vadede iki haneli pazar payına ulaşırsak bu zaten kayda değer bir hedef olur" değerlendir4esinde bulundu.

Volkswagen'in Çin'deki genel pazar payı 2018 yılındaki yüzde 18'den 2023’te yüzde 14'e gerilemişti.