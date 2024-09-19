Volkswagen, Çin'deki fabrikasını kapatıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen, Çin'deki fabrikasını kapatıyor

Volkswagen Grubu ve Çinli ortağı SAIC tarafından yapılan son açıklamada Uzak Doğu ülkesinin Nanjing kentindeki fabrikanın kapısına kilit vurulacağı bildirildi.

VW Passat ve Skoda modellerinin üretildiği tesisin yıllık 360 bin araca kadar kapasitesi bulunuyor. Radikal bir maliyet incelemesinin yapıldığı Almanya'da bir veya daha fazla tesisin kapatılması gündemde.

SAIC Volkswagen Automobile, iki yıl evvel Şangay'daki başka bir tesisteki üretimi durdurma kararı almıştı. Söz konusu üretim tesisi 1980'lerin ortasından beri aktifti.

Volkswagen Grubu ve SAIC, Skoda markasının kitlesel pazarı hedefleyen stratejisini de gözden geçiriyor. Zhejiang eyaleti Ningbo'da birkaç Skoda modeli üreten bir fabrika aylardır atıl durumda ve bir sonraki aşamada kapanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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