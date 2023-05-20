Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, otomobil sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Döviz kurundaki dalganlanmalar otomobil fiyatlarını büyük ölçüde etkiledi.

Her ay yenilenen fiyat listeleri zmalandıkça zamlanıyor.

Volkswagen Golf de Mayıs fiyatlarını paylaştı.

Otomobil, ülkemizde üç farklı motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 1.0 TSI 110 PS; 6 ileri manuel şanzımana, 110 PS güç ve 200 nm tork üretimine sahip. Şehir içi 5.4 ila 6, şehir dışı 3.8 ila 4.9 litre yakıt tüketimi ile sürücülerin karşısına çıkıyor.