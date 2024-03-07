Volkswagen Polo Robust modelini tanıttı. Çiftçilere özel hazırlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen Polo Robust modelini tanıttı. Çiftçilere özel hazırlandı
Alman otomotiv devi Volkswagen, daha zorlu arazi şartlarına uyum sağlayacak şekilde çiftçilere odaklanan özel Polo Robust modelini görücüye çıkardı.

Alman otomotiv devi Volkswagen’in Polo modeli önümüzdeki yıl 50. yaşını kutlayacak.

Bugüne kadar pek çok farklı formda görülen Polo; hatchback, sedan ve crossover olarak görücüye çıkmıştı.

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Bu yıl da Polo Cross, şirketin Brezilya kolu tarafından daha zorlu koşullara dayanıklı olacak şekilde yenilendi. Modele Polo Robust ismi verildi. Polo Robust hedefinde Güney Amerika ülkesindeki yoğun çiftçi nüfusu bulunuyor.

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Bu nedenler çok daha zorlu yollarla başa çıkması gerekecek olan aracın süspansiyonu da daha yüksek tasarlandı.

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Ayrıca aracın koltuklarında da temizleme işlemini mümkün olan en kolay hale getirme amacıyla vinil kullanıldı. Aracın arkasında bir çeki demiri içinde ise plastik paspaslar bulunuyor. Ancak sadece 1.0 litrelik benzinli motora sahip olan Polo Robust’un, sadece 84 beygir güç üretmesi nedeniyle ağır yükleri çekebilmesi beklenmiyor. Önden çekişli araç, 101 Nm tork üretiyor.

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Polo Robust, Alman otomotiv devinin Brezilya’da satışına devam ettiği iki pikap kamyoneti Amarok ve Saveiro’ya alternatif oluşturacak.

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