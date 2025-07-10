Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'ndan güvenoyu aldı

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Ursula von der Leyen liderliğindeki Avrupa Komisyonu'na karşı güvenoyu talebi reddedildi. Sadece 175 vekilin desteklediği önerge, 360 ret oyuyla başarısız oldu. Von der Leyen, korona politikaları ve şeffaflık eksikliği nedeniyle sağcı partilerin sert eleştirilerine maruz kaldı.

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada güvenoyu talebi için iki üçünün çoğunluğu gerekiyordu ancak bu sayı sağlanamadı. Almanya’dan AfD ve Fransa’dan Marine Le Pen’in partisi Rassemblement National üyelerinin başını çektiği 77 parlamenter bu önergeyi sunmuştu. Eğer başarılı olsaydı, Avrupa Komisyonu topluca istifa etmek zorunda kalacaktı.

Von der Leyen, sağcı eleştirilere yanıt olarak komplo teorilerini körüklediklerini ve siyasi sorunlara çözüm getiremediklerini belirtti. Oylama sırasında Strasbourg’da olmayan Von der Leyen, Rom’da Ukrayna için düzenlenen yeniden inşa konferansına katıldı.

Güvenoyu girişimi 2014’teki Juncker dönemi başarısız talebinden sonra nadir görülen bir süreç. Oylamada sosyal demokratlar ve liberaller de Von der Leyen ve partisine yönelik eleştirilerde bulundu.