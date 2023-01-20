İkonik pistte gece kaydı: Lindsey Vonn tarihe geçti

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Lindsey Vonn, kayak kariyerini dünyanın en ünlü pistlerinden birinde, dünya prömiyeriyle taçlandırdı.

Birleşik Amerikalı hız kraliçesi, Avusturya'daki ikonik Kitzbühel pistinde, gece yokuş aşağı kayan ilk kadın sporcu oldu.

Vonn, "Gerçekleşen bir hayalin ötesinde" olarak tanımladığı deneyimini yara almadan başarıyla tamamladı.

Kayak efsanesi, "Bu, hayatım boyunca gurur duyacağım bir başarı, bir nevi olimpiyat altın madalyası... Bunu bir kadın olarak gece yaptım, kendimle gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki sporcu, ayrıca dünya kupası ayaklarında da 82 kez kürsünün ilk sırasına çıktı.



