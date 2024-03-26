Vücudu dipçik gibi yapan bitki. Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor. Kanı temizleyip organları yeniliyor

Sağlıklı bir vücuda sahip doğada var olan bazı bitkilerden geçiyor. Anadolu saparnası, merucen, zimilaçi gıcırdak dikeni, kuşevin, öz dikeni diken ucu, kırçan şeklinde adlandırılan melocan bitkisi vücut sağlığını koruyor. Bu otun kanı temizlediği ve organları yenilediği belirtiliyor.