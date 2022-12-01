Fransız yıldız Theo Hernandez'in eşini görenlerin gözleri faltaşı gibi açılıyor

Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa'nın yıldız oyuncularından Theo Hernandez'in eşi Zoe Cristofoli, Katar'da eşini yalnız bırakmıyor.



Fransa'nın maçlarında tribündeki yerini alan genç kadını görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.



Çünkü 26 yaşındaki Zoe Cristofoli'nin vücudunun hemen her tarafı dövme dolu.



Bir oğulları olan çiftten Zoe Cristofoli de Milan'da forma giyen eşi kadar ünlü bir isim. Genç kadın tanınan bir model ve müzisyen.