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Bedeninizi demir gibi yapacak besinler hangileri

Demir insan vücudunun olmazsa olmazı. Peki, bedeninizi ve zihninizi demir gibi yapacak olan demir içerikli besinler hangileri? İşte, yanıtı…

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 11:50
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Vücudunuzu demir gibi yapacak besinler hangileri

Bedeninizi demir gibi yapacak besinler hangileri
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Editör: Yaşar Gürsoy
Besinlerle aldığımız demir, alyuvarların yapımı ve oksijen taşıması için ve sağlıklı hücre metabolizması için önemli. Tavsiye edilen demir miktarı: kadınlar günde 18 mg, erkekler 10 mg ve hamileler için günde 27 mg. Yaşınıza ve yaşam stilinize göre bu ölçüler değişebiliyor. Bunun için doktora başvurmak gerekiyor…

Ayrıca kalsiyum demir emilimini engeller, bu yüzden sütlü ürünler demir takviyesi olan gıdalar ile birlikte alınmamalıdır. C vitamini ise demir emilimini arttırır. Bu yüzden demir içeren besinler tüketirken, yanında C vitamini olmasına dikkat etmeli.

İŞTE DEMİR MİNERALİ İÇEREN SEBZELER

PANCAR:
1 bardak pancarda 1.34 mg demir bulunur. Magnezyum, potasyum ve fosfor da içerir. Şeker tüketiminize dikkat ediyorsanız, az miktarda kullanın. İçerdiği betaine maddesi depreseyona iyi gelir. Ayrıca kanı temizler.

AVOKADO:
1 orta boy avokado 1.7 gram demir içerir.

BÖRÜLCE
Demir bakımından zengindir. 1 bardakta 8.31 mg bulunur. Ayrıca protein ve folate da içerir.

ENGİNAR
Akdeniz kökenli bir sebze olan enginar demir bakımından zengindir. 1 orta boy pişmemiş enginarda 1.64mg demir bulunur ve ayrıca B vitamin, çinko, kalsiyum, manganez deposu.

PATATES
1 bardak patateste 1.55 mg demir bulunur. Ayrıca potasyum, C vitamin ve magnezyum içerir.

KARPUZ
Bir orta boy karpuz diliminde 1.5 mg demir bulunur.

BADEM ve CEVİZE DİKKAT
Yapılan bir araştırmaya göre besinlerdeki yüksek fitik asit oranı demir emilimini engelliyor. Sağlıklı gıdalar olarak bildiğimiz lifli sebzeler, bakliyat, kepekli tahıllar ve yulaf ürünleri, fındık-ceviz-badem gibi yemişler fitatlar bakımından zengin.

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