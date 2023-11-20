Vücuttaki tüm zehri atıyor

Birçok hastalığa şifa olan ve vücuttaki zehri atan tahin, bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor. Sayısız faydası olan tahin, vücuttaki zehri atmakla kalmıyor aynı zamanda, protein ihtiyacını da karşılıyor. Yapılan araştırmalara göre, hücre yapısının bozulmasını engellediği için yaşlanmayı da geciktiren tahin son dönemlerin mucize besini olarak biliniyor.

Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir. Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.

Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunmaktadır. Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir. Kemik gelişiminde, yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ KILIYOR

Pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde sadece enerji vermekle kalmaz, hem kan yapar, hem kış aylarında üşümeyi engeller. Soğuk havada vücut direncini artırmak için protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin tahini bol tüketmekte fayda var.

Tahini sade olarak tüketirseniz mide rahatsızlıklarına son derece faydalıdır. Tahin kolesterol içermez. Ayrıca besinlerin midemizde uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkmayı geciktirir.

Tahini tek başına tüketmeyi sevmiyorsanız tahin sosuyla hazırlayacağınız bol yeşillikli bir salata oldukça besleyici olacaktır.

Tahini humus şeklinde tüketmeniz ise sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır. Humus, vitamin ve antioksidan açısından zengin olmasının yanı sıra, doğal bir antidepresandır, sindirimi iyileştirir ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olur.