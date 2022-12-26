Vural Avar Paşa cezaevine bile bile ölüme terk edilmiş 

28 Şubat hükümlüsü Vural Avar, geçtiğimiz günlerde tutuklu olduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti. Uzun süredir Demans hastalığı ile mücadele eden Avar’ın ilerleyen hastalığına rağmen tahliye edilmemesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Avar’ın Kogeneral rütbesinin elinden alınması nedeniyle devlet töreni yapılamamıştı ancak Avar’ın bazı silah arkadaşları cenazesinin başında nöbet tutmuştu.

Gazeteci Zafer Arapkirli, Vural Avar’ın 28 Şubat davasındaki savunmasından dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. KRT’de yayınlanan Medyaterapi programında konuşan Arapkirli, gazeteci Müyesser Yıldız’ın ortaya çıkardığı ayrıntıyı anlattı.

Ortaya çıkan ayrıntıya göre Vural Avar, iddanamede konu olan bir toplantının yapıldığı sırada Bosna Hersek’te gizli görevde olmasına rağmen söz konusu toplantı nedeniyle suçlandı. Avukatı, Avar’a o toplantı sırasında Bosna Hersek’te bulunduğunu anlatmasını istedi ancak Avar bunu kabul etmedi. Bosna Hersek’e gidişi kayıtlı olmasına rağmen savunmasına koymayan Avar, avukatının “İsterseniz ben anlatayım” sözüne “Öyle bir şey olursa sizi azleder savunmamı kendim yaparım” dedi.