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Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Vural Savaş hayatını kaybetti

Eski Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:10
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Vural Savaş hayatını kaybetti

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Vural Savaş hayatını kaybetti
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Emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti. Savaş, Ankara’da hastanede tedavi görüyordu. Savaş’ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Savaş, 28 Şubat sürecinde Refah Partisi, daha sonra Fazilet Partisi’nin kapatma davası açmıştı.

VURAL SAVAŞ KİMDİR?

1972’de Ankara hakim adayı olarak mesleğine başlayan Vural Savaş; Aralık Hâkimliği, Gülnar Hâkimliği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hâkimliği gibi görevlerde bulundu. 1987 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi. 1990 yılında Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyeliğine 1993 yılında asıl üyeliğine seçilen Vural Savaş, 1994 yılında bu görevinden istifa etti.

1997 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi.

28 Şubat sürecinde Refah Partisi ile Fazilet Partisi’ne kapatma davası açtı. 19 Ocak 2001 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 7 Eylül 2002’de DSP’ye katıldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 28 Eylül 2013’te CHP üyesi oldu.

Vural Savaş, 4 Ciltlik "Türk Ceza Kanununun Yorumu", 2 Ciltlik "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yorumu" adlı ortak eserlerinin yanı sıra "İrtica ve Şeriata Karşı Militan Demokrasi"nin de aralarında bulunduğu birçok kitap yazdı.

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