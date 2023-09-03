Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi. Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’ta kaza geçirmişti

Yunanistan tatillerinde zodyak botla kayalıklara çarparak ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumları iyiye gidiyor.

CUMA AKŞAMI TABURCU EDİLDİ

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, kazanın yaşandığı andan itibaren tüm yeni gelişmeleri duyurmaya devam ediyor: Vuslat Doğan Sabancı, Amerikan Hastanesi’nden cuma akşamı taburcu edildi. Tedavisine evinde devam edilecek olan Vuslat Hanım’ın sağlık durumu doktorları tarafından evinde yakından takip edilecek.

Kızının evine geçmesinin ardından ünlü iş insanı Aydın Doğan da Bodrum’dan yarın İstanbul’a gelecek ve kızını evinde ziyaret edecek. Üç büyük operasyon geçiren ve sağlık durumu günden güne daha iyiye giden Ali Sabancı’nın tedavisine ise Amerikan Hastanesi’nde devam ediliyor.

FİLENİN SULTANLARININ MAÇLARINI İZLİYOR

Normal odaya alınan Sabancı yakın aile üyeleri dışında kimseyle görüşmüyor. Filenin sultanlarının maçlarını yakından takip eden Sabancı’nın bu akşamki final maçını da merakla beklediği öğrenildi.

AMERİKAN HASTANESİ’NDE SIKI KURALLAR

Bu arada Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumlarıyla ilgili Amerikan Hastanesi’nde olağanüstü sıkı kurallar uygulanıyor. Dışarıya bilgi sızmasını önlemek için profesör doktorlardan kapıdaki güvenlikçiye kadar herkese kesin talimatlar verildiği öğrenildi. Çiftin sağlık durumları ile ilgili bu kurallara tüm hastane personelinin titizlikle uyması için hastane yönetiminin ciddi uyarılarda bulunduğu da kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarptı.

Yaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.