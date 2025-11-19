İş ve cemiyet dünyasının yıldızları Ali Koç, Erol Tabanca, Murat Özyeğin gibi isimlerle dolup taşan salonda gecenin en anlamlı anı, Ali Sabancı’nın eski eşine sahneden içten teşekkür etmesiydi.

Sabah gazetesi köşe yazarı Bülent Cankurt’un köşesinde aktardığına göre, boşanmak gerçekten küslüğü bitirmiş.

2023 Ağustos’unda ölümden döndükleri tekne kazasının ardından ilişkileri ağır yara alan çift, 29 yıllık evliliğini ekim ayında anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

‘En Zengin 100 Türk’ listesinde Ali Sabancı 950 milyon dolarla 34., Vuslat Doğan Sabancı 550 milyon dolarla 89. sıradaydı.

Boşanana kadar birbirlerinin yüzünü görmek istememişlerdi; Ali Bey eski eşinin sergi açılışına gitmemiş, Vuslat Hanım da kayınpederi Şevket Sabancı’nın anma törenine katılmamıştı.

Ancak boşanma duyurusunda birlikte poz verip şu cümleleri kurmuşlardı:

"Biz ayrıldık. 29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık, birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.""Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk."

"TEKNE KAZASI HAYATIMIZDA BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

"Bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmiyle devam eden zor bir sürece girdik. Başta bu olayın bizi daha da yakınlaştıracağını düşündük, ama öyle olmadı."

"Birimiz ağır geçen üç ayın ardından normale döndü, diğerimiz ise iki yıl sürecek, adım adım ilerleyen bir iyileşme sürecine girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise evliliğimizi sonlandırma kararı aldık."

"BİRBİRİMİZİ HİÇ SUÇLAMADIK, MADDİ TALEBİMİZ YOK"

"Birincisi, birbirimizi kazadan dolayı hiçbir zaman suçlamadık. İkincisi, birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü ise bir ömür boyu birbirimizin can dostu olarak kalacağız."

Dün akşam Esas Holding’in 25. yıl kutlamasında bu sözler gerçeğe dönüştü: Vuslat Doğan Sabancı, annesi Sema Doğan ile birlikte geldi, Ali Sabancı sahneden ona teşekkür etti.

“Can dostu” dedikleri şey, bir ayda gerçekleşmiş oldu.

