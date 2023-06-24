Wagner darbeye restoranda ‘yemek molası verdi. ‘Aç karnına darbe olmaz’ dediler

Editör: Özge Ceren Çimen

Rusya’da paralı asker grubu Wagner darbe girişimi başlattı. Rus yetkilileri Wagner’in lideri Prigojin hakkında ceza soruşturması başlatırken Rus güçlerinin Wagner kamplarına saldırı düzenlediği öğrenildi. Öte yandan Wagner ise Rostov kentinde kritik askeri binaları kuşattı.

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada karşılarında olan herkesin hain olduğunu belirterek sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Wagner’in lideri Prigojin ise verdiği mesajda “"Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz” dedi.

WAGNER GÜÇLERİ YEMEK SIRASINDA GÖRÜLDÜ

Rusya’da meydana gelen darbe girişimini tüm dünya diken üzerinde takip ederken çarpıcı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoda Wagner’e bağlı askerlerin darbe girişimi sırasında bir restoranın önünde yemek almak için sıra beklediği görüldü. Wagner güçlerinin görüntüleri çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.