Wagner Gazze’deki savaşa dahil oluyor. ABD basınından flaş iddia

Wall Street Journal 'ABD, Rusya'daki Wagner Grubunun Hizbullah'a Hava Savunma Sistemi Göndermeyi Planladığını Açıkladı' başlığı ile flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Haberde 'ABD'li yetkililerin istihbarata dayandırdığı bilgiye göre, Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu, Lübnanlı milis grubu Hizbullah'a bir hava savunma sistemi sağlamayı planlıyor. Göndermeyi planladıkları Rus SA-22 sistemi, uçakları engellemek için uçaksavar füzeleri ve hava savunma silahları kullanıyor' ifadeleri kullanıldı.

ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan Wagner paramiliter grubunun, İsrail'e karşı ikinci bir cephe belirirken Hizbullah'a uçaksavar sistemi sağlayabileceğine inandığını yazan WSJ aynı haberde 'Lübnanlı militan grup potansiyel olarak İsrail'e karşı ikinci bir cephe oluşturabilir' yorumunda bulundu.

Bölgedeki hava üstünlüğünün tamamen İsrail'in elinde olduğu belirtilirken, askeri uzmanlar Rus SA-22 sisteminin Hizbullah'a verilmesi durumunda bölgedeki bu dengenin İsrail aleyhinde değiştireceği görüşünde.

Times of Israel'e göre, İsrail, gelişmiş silahların Hizbullah'a aktarılmasını engellemek amacıyla uzun süredir Suriye'de saldırılar gerçekleştiriyor.