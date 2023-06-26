‘Wagner İsyan’ı petrol fiyatlarını darbe vurdu

Rusya'daki ayaklanmanın ardından petrol fiyatları arz endişeleriyle yükseldi. Hem Brent hem de Batı Teksas Petrolü WTI da fiyatlar fırladı

‘Wagner İsyan’ı petrol fiyatlarını darbe vurdu

Wagner bir günlük isyan çıkardı, olan petrol fiyatlarına oldu. Brent Petrol ve WTI Petrolün fiyatı yükselişe geçti.

Petrol fiyatları arz endişeleriyle yükseliş trendine girdi. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya'daki mevzilerinden çekilerek silahlı bir ayaklanmayı sona erdirdi. Ancak Rus lider Vladimir Putin rejiminin istikrarına ilişkin şüpheleri artırmasının ardından hisse senedi piyasaları karışık seyretti.

WAGNER İSYANI FİYATLARI ZIPLATTI

Uluslararası gösterge olan Brent tipi ham petrolü haftanın ilk işlem günü Asya'daki sabah seansında yüzde 1,3’lük artışla varil başına 74,80 dolara yükselirken, ABD göstergesi Batı Texas (WTI) tipi yüzde 1,4 kadar artışla varil başına 70,11 dolara çıktı.

Ham petrol göstergelerindeki artışlar, Wagner savaş lordu Prigojin'in hafta sonu Moskova ile savaşçılarını Rusya'nın güneyinden geri çekme konusunda anlaşmaya varmasının ardından geldi.

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