Wagner lideri düşen uçakta değil miydi... Gazeteci Erkin Öncan ortaya çıkardı

Wagner lideri Prigojin’e ait olduğu iddia edilen uçak Moskova yakınlarında düştü. Kaza sonrası uçakta bulunan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, TASS haber ajansına göre yolcu listesinde olduğu iddia edilen Prigojin’in ölüp ölmediği ise merak ediliyor.

Gazeteci Erkin Öncan ise Rus kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, düşen uçakla aynı saatte yine Prigojin’e ait olduğu iddia edilen bir başka uçağın daha Moskova’ya doğru hareket ettiğini öne sürdü.

PRİGOJİN UÇAKTA DEĞİLDİ İDDİASI

Erkin Öncan, ikinci uçağın sorunsuz şekilde indiğini belirterek, Prigojin’e yakın kaynaklarca düşen uçakta Prigojin’in olmadığına dair bir paylaşımda bulundu. Kaynaklar, Prigojin’in nerede olduğunu belirtmeyi reddetti.

İkinci uçağın iniş görüntüleri de sosyal medyadan paylaşıldı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ

Öncan bu paylaşımlarının ardından iki ayrı paylaşımda daha bulundu. Öncan, uçağın düşmesine hava savunma sistemlerinin neden olduğuna dair iddiaların olduğunu belirterek, “Bazı kaynaklar, Prigojin'in uçağının hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş olabileceğini de iddia ediyor... Telegram kanallarında yayınlanan enkaz videosunda, düşen uçağın bazı kısımlarında çok sayıda küçük delik görülüyor. Bunun, uçağın gövdesini tahrip eden hava savunma mermilerinin çarpmasından kaynaklanan hasardan kaynaklı olabileceği iddia ediliyor.

Aynı zamanda, Rus özel servislerinin uçakta bir patlama olabileceğine dair bilgileri kontrol ettiği iddiaları da yayıldı.” İfadelerini kullandı.

PRİGOJİN ÖLDÜ İDDİALARI

Öncan son olarak, iki farklı kaynaktan Prigojin’in öldüğüne dair iddialara yer verdi.

Öncan bir paylaşımında, “Fontanka: Tver bölgesine düşen uçakta Prigojin ve Wagner komutanları da bulunuyordu.” İfadesini kullanırken ikinci paylaşımında ise “Prigojin ve Dmitriy Utkin'in ölümü, 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketi başkanı Vladimir Rogov tarafından doğrulandı:

“Az önce seçkin 'müzisyenlerle' konuştum. Yevgeniy Prigojin ve Dmitry Utkin'in ölümünü doğruluyorlar."” cümlelerini kullandı.