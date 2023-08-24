Wagner liderinin uçağında ölenlerin isim listesi yayımlandı

Rusya'yı iç savaşın kıyısına sürükleyen paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in de içinde olduğu belirtilen uçak Moskova yakınlarında düştü. Wagner lideri Prigojin'in de düşen özel jette bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 3'ü mürettebat 10 kişinin öldüğü açıklandı.

Yolcu listesini yayınlayan Rusya Sivil Havacılık Otoritesi, Prigojin ve Wagner'in iki numaralı ismi Dmitry Utkin'in de düşen uçakta olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre uçakta hayatını kaybedenlerin listesi şu şekilde:

Yevgeniy Prigojin

Dmitriy Utkin

Sergey Propustin

Yevgeniy Makaryan

İskender Totmin

Valeriy Çekalov

Nikolay Matuseyev

Mürettebat üyeleri ise şöyle: