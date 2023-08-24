Wagner liderinin uçağında ölenlerin isim listesi yayımlandı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Wagner'in lideri Pirigojin'in uçağında ölenlerin isim listesini yayımladı. Wagner'in iki numaralı ismi Dmitry Utkin'in de düşen uçakta olması dikkat çekti.

Wagner liderinin uçağında ölenlerin isim listesi yayımlandı

Rusya'yı iç savaşın kıyısına sürükleyen paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in de içinde olduğu belirtilen uçak Moskova yakınlarında düştü. Wagner lideri Prigojin'in de düşen özel jette bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 3'ü mürettebat 10 kişinin öldüğü açıklandı.

Yolcu listesini yayınlayan Rusya Sivil Havacılık Otoritesi, Prigojin ve Wagner'in iki numaralı ismi Dmitry Utkin'in de düşen uçakta olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre uçakta hayatını kaybedenlerin listesi şu şekilde:

  • Yevgeniy Prigojin
  • Dmitriy Utkin
  • Sergey Propustin
  • Yevgeniy Makaryan
  • İskender Totmin
  • Valeriy Çekalov
  • Nikolay Matuseyev

Mürettebat üyeleri ise şöyle:

  • Aleksey Levşin: Kaptan
  • Rüstem Kerimov: Yardımcı pilot
  • Kristina Raspopova: Uçuş görevlisi

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