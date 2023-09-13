Wagner'in komutanı Bush'un yanı başında çıktı

Geçtiğimiz ay özel bir jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Wagner lideri Prigozhin’in, 17 sene önce ABD eski başkanı George Bush’a içki servisi yaptığı fotoğraf ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Wagner'in komutanı Bush'un yanı başında çıktı

ABD’nin eski başkanlarından olan George Bush, Yalta Avrupa Strateji Konferansında bir konuşma yaptı. Ukrayna’da düzenlenen konferansa online bir şekilde katılan Bush’a yöneltilen ‘Prigozhin’in ölümü sizi şok etti mi?’ sorusuna şöyle cevap verdi:

“Hayır, beni şok eden şey, geçen gün St. Petersburg'daki G8 zirvesinde bana yemek servisi yapan kişinin Prighozin olduğunu anladığım bir fotoğrafı gördüm"

Cevabının ardından Prigozhin’i şahsen tanımadığını açıklayan Bush, konuşmasının sonunda gündem olacak şu cümleyi kurdu:

“Tek bildiğim hayatta kaldığım”

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