Wall Street'in rekor yürüyüşü sürüyor

S&P 500 öğleden sonraki işlemlerde %0,4 yükseldi ve Temmuz ayında belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesine sadece %0,8 kaldı. Geçtiğimiz haftaki kayıplarının neredeyse tamamını geri almak için yükselişe geçen Wall Street'in giderek vites arttırması bekleniyor.

Dow Jones Sanayi Ortalaması, günün erken saatlerinde rekorunun 30 puan gerisine çıktıktan sonra, Doğu saatiyle 14:30 itibarıyla 246 puan veya %0,6 arttı.

Hisse senetleri, hazine getirilerinin gelecek haftaki FED toplantısı öncesinde azaldığı tahvil piyasasından destek aldı. Wall Street'teki oybirliği beklentisi, Fed'in Çarşamba günü dört yıldan uzun bir süre sonra ilk faiz indirimini yapacağı yönünde ve yatırımcılar, normalden daha büyük bir rahatlama sağlayabileceği umutlarını yeniden canlandırdı.

FED, genel ekonomiyi yavaşlatarak yüksek enflasyonu bastırma umuduyla ana faiz oranını yirmi yılın en yüksek seviyesinde tutuyor. Ancak enflasyon iki yaz önceki zirvesinden düştüğü için FED, yavaşlayan iş piyasasını ve ekonomiyi desteklemeye daha fazla odaklanabileceğini belirtiyor.

Faiz oranlarının ne kadar düşürüleceği FED için hassas bir dengeleyici eylem olacağa benziyor: faiz oranlarını düşürmek ekonomi üzerindeki baskıyı hafifletse de enflasyonu harlama tehlikesi de taşıyor.

Bu haftanın başlarında gelen raporlar enflasyon üzerinde bazı temel yukarı yönlü baskıların devam edebileceğini gösterdi ve bu da başlangıçta tüccarları FED'in yaklaşan hamlesinin büyüklüğüne ilişkin beklentilerini geri çekmeye itti.

Bugün yani Cuma günü yayınlanan CME Group'un verilerine göre, tüccarlar Fed'in geleneksel çeyrek puan yerine yarım yüzde puanlık büyük bir kesinti yapma şansını yazı tura atmak kadar görüyorlardı. Federal fon oranı şu anda %5,25 ile %5,50 aralığında seyrediyor.

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü'nde kıdemli küresel piyasa stratejisti Sameer Samana, "Şu anda hisse senedi piyasası FED'in gelecek hafta yapacağı faiz indiriminin büyüklüğüne odaklanmış durumda ve muhtemelen her ikisinden de memnun olur" diye konuştu.