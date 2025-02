Wall Street'te Buffett depremi: Büyük satış hamlesi ortalığı karıştırdı

ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett, son çeyrekte büyük miktarda hisse satarak finans dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Yatırım şirketi Berkshire Hathaway, uzun süredir elinde bulundurduğu birçok hisseyi elden çıkardı. Özellikle ABD'nin geniş tabanlı borsa endeksi S&P 500'deki büyük yatırımlarından önemli bir kısmını satması, Buffett’ın Wall Street’e olan güveninin azaldığı şeklinde yorumlanıyor.

BUFFETT, HANGİ HİSSELERİ SATTI?

Berkshire Hathaway’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı son bildirim, şirketin birçok büyük finans kurumundaki yatırımlarını azalttığını ortaya koydu. Apple hisselerindeki payını daha önce küçülten Buffett, son dönemde Citigroup, Bank of America ve Capital One gibi dev finans şirketlerinden de önemli ölçüde çıkış yaptı. Ayrıca, T-Mobile US ve Liberty Media gibi devler de bu satış dalgasından nasibini aldı. Berkshire, Ulta Beauty şirketine ait tüm hisselerini elden çıkardı.

2024 yılının son çeyreğinde Buffett’ın şirketi toplamda 6 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

NEDEN SATIYOR? BUFFETT’IN STRATEJİSİ NE?

Warren Buffett’ın satış hamlesinin ardında birkaç neden yatıyor. İlk olarak, piyasa değerinin ekonomiyle kıyaslanmasını sağlayan ve kendisinin geliştirdiği "Buffett Göstergesi", ABD borsalarının aşırı değerli olduğunu işaret ediyor. Bu göstergeye göre, bir borsa piyasanın genel ekonomik büyüklüğüne oranla yüzde 150’nin üzerine çıktığında yatırımcılar dikkatli olmalı. ABD borsasının piyasa değeri, 2024 yılının sonunda GSYH’nin yüzde 211’ine ulaşarak kritik eşiği fazlasıyla aşmış durumda. Buffett, bu durumu "ateşle oynamak" olarak nitelendiriyor.

Bir diğer sebep ise ABD’nin artan devlet borçları ve ekonomik belirsizlikler. Buffett, son yıllarda yatırım fırsatları bulmakta zorlandığını ve yüksek fiyat seviyelerinden dolayı yeni alımlar yapmaya isteksiz olduğunu belirtiyor. Bu nedenle şirket, yatırımlarını azaltıp nakit rezervlerini artırma yoluna gidiyor. Şu an Berkshire Hathaway’in kasasında 325 milyar dolar nakit bulunuyor.

BUFFETT HANGİ HİSSELERİ ALIYOR?

Her ne kadar büyük satışlar gerçekleştirmiş olsa da Buffett, bazı hisseleri portföyüne eklemeye devam ediyor. 2024 yılının son çeyreğinde yalnızca Constellation Brands şirketine yatırım yaptı. Ancak bu yatırım, ABD’nin Meksika’dan ithal edilen ürünlere koymayı planladığı vergiler nedeniyle beklenen getiriyi sağlamadı ve şirketin hisse değeri 2025’in başından itibaren yüzde 25 oranında düştü. Bunun dışında Buffett, Domino’s Pizza ve Pool Corporation gibi şirketlerdeki yatırımlarını artırdı.

AVRUPA BORSALARI ÖNE ÇIKIYOR

Warren Buffett’ın ABD borsalarından çekilmesiyle birlikte küresel yatırımcıların gözleri Avrupa piyasalarına çevrildi. 2025 yılının başından itibaren Avrupa borsalarına giren sermaye artarken, ABD’nin S&P 500 endeksi yalnızca yüzde 4’lük bir yükseliş kaydetti. Buna karşın, Avrupa’nın geniş tabanlı Stoxx 600 endeksi yüzde 10’luk bir artış gösterdi. Uzmanlar, Avrupa borsalarının geçmiş yıllarda ABD borsalarına kıyasla düşük performans göstermesinin ardından toparlanma sürecine girdiğini belirtiyor.

Buffett’ın satış hamlesi, piyasalarda temkinli olmanın zamanının geldiğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor. Ancak ünlü yatırımcının bu stratejisi uzun vadede nasıl sonuç verecek, bunu zaman gösterecek.