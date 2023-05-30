Wanda Nara açıkladı. Icardi’nin geleceği netleşti

Editör: Fatma Demirkaya

Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri olan Wanda Nara ülkesinde katıldığı bir yemek programında Icardi’nin geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BELKİ ICARDI’Yİ GETİRİRİZ"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Wanda Nara’nın programda yer alan bir taraftara, "San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" demesi üzerine cevap veren taraftar "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki İcardi'yi getiririz" dedi. Ancak Wanda Nara, ise şu sözlerle karşı çıktı: "Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık bir konu. Bırakın Icardi, Avrupa'da kalsın"