Wanda Nara bağımlılığını itiraf etti: O kadar çaresizdim ki umutsuzca gidip istiyordum

Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski bir bağımlılığını itiraf etti.

"BİR BAĞIMLILIĞIM VAR"

Bu gerçeği çok az insanın bildiğini belirten Wanda Nara, hamileliği döneminde sürekli buz yediğini söyledi. Wanda, "Buz gibi, çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var. Hamileyken buz konusunda o kadar çaresizdim ki, umutsuzca restoranlara gidip buz istiyordum. Bir tabak dolusu buz getiriyorlardı." dedi.

"ÇILGINCA DEĞİL Mİ"

Wanda, "Buza o kadar deli oluyordum ki Mauro (Icardi) sadece buz yediğim için bize sürekli buz yapan bir makine satın aldı. Çılgınca değil mi?" ifadelerini kullandı.