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Wanda Nara Icardi'yi soyup soğana çevirecek

Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki tartışmalı ayrılık, Arjantin'de manşetlere çıkmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 15:22
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Wanda Nara Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'yi soyup soğana çevirecek

Wanda Nara Icardi'yi soyup soğana çevirecek
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Ciudad Magazin isimli yayın organı,  avukat Ana Rosenfeld'i kaynak göstererek, Wanda Nara'nın Galasaraylı yıldızdan boşanmak için 100 milyon dolar istediğini ileri sürdü.

Avukat Ana Rosenfeld,  sekiz yıllık evliliğe son verecek belgeleri hazırladıklarını belirtirken, gazeteci Estefi Berardi , Wanda Nara'nın "Icardi'nin kariyeri boyunca kazandığı kazançlar da dahil olmak üzere ortak varlıkların yarısını da isteyeceğini öne sürdü.

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