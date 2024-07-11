Wanda Nara Icardi’yi aldatırken yakalandı

Düzenleme: Baybars Fatih Ergün
Wanda Nara Icardi’yi aldatırken yakalandı

Wanda Nara, Mauro Icardi’yi ünlü bir isimle aldatırken yakalandı.

Boşanma iddialarını geçtiğimiz gün yaptığı “Bir kez daha denedim ama olmadı” açıklamasıyla doğrulayan Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’yle 10 yıllık evliliğini sonlandırıyor.

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ÜNLÜ RAPÇİYLE GECE KULÜBÜNDE BULUŞTU

Icardi’den iki çocuğu bulunan Nara’yla ilgili bomba bir fotoğraf ortaya çıktı.

Icardi, Galatasaray’la ile birlikte Avusturya kampında çalışmalarını sürdürürken, Wanda Nara ünlü rapçi L-Gante ile bir gece kulübünde buluştu.

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Nara daha önce de ünlü rapçinin klibinde oynamıştı.

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KAVGAYI TÜM KOMŞULARI DUYDU

Arjantin basını ise Icardi ile Nara’nın geçtiğimiz günlerde tüm komşularının duyacağı şekilde büyük kavga ettiklerini yazdı.

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Ayrılık iddiaları ortaya çıkınca Wanda Nara America TV’ye “Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım” şeklinde konuşmuştu.

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