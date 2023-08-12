Wanda Nara İstanbul'da halk plajında denize girdi

İstanbul'a hayran olan Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, halk plajına gidip denize girdi.

Wanda Nara İstanbul'da halk plajında denize girdi

Editör: Osmancan EROK

Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye yerleşti.

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Çocuklarıyla birlikte İstanbul turu yapan ve o anları sosyal medya heabından yayınlayan Nara, gezilmedik yer bırakmıyor.

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Daha önce Eminönü'ne gidip dükkanları tek tek gezen Nara, İstanbul'un mimari yapısından çok etkilenmişti.

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Turuna hız kesmeden devam eden Wanda Nara, önceki gün de İstanbul’da denize girdi.

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Mavi bikinisiyle pozlar paylaşan Nara plaja damgasını vurdu. Sosyal medyayı da salladı. Denizin güneşin keyfini çıkaran Galatasaray'ın yengesi “İstanbul cennet gibi” dedi.

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