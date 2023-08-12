Wanda Nara İstanbul'da halk plajında denize girdi

Editör: Osmancan EROK
Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye yerleşti.
Çocuklarıyla birlikte İstanbul turu yapan ve o anları sosyal medya heabından yayınlayan Nara, gezilmedik yer bırakmıyor.
Daha önce Eminönü'ne gidip dükkanları tek tek gezen Nara, İstanbul'un mimari yapısından çok etkilenmişti.
Turuna hız kesmeden devam eden Wanda Nara, önceki gün de İstanbul’da denize girdi.
Mavi bikinisiyle pozlar paylaşan Nara plaja damgasını vurdu. Sosyal medyayı da salladı. Denizin güneşin keyfini çıkaran Galatasaray'ın yengesi “İstanbul cennet gibi” dedi.
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