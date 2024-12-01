Wanda Nara pavyona düşüyor!

Reytingleri düşen “İnci Taneleri” dizisi için yapımcıların ünlü isme rol teklif ettikleri ileri sürüldü. Rap şarkıcısı L-Gante ile aşk yaşamaya başladıktan sonra bir pırlanta firmasının sözleşmesini iptal ettiği için üzülen Wanda Nara'nın kendisine yapılan bu teklifle moral bulduğu öğrenildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Son dönemde yeni sevgilisi L-Gante ile verdiği görüntüler sonrası sık sık gündeme gelen Wanda Nara'ya “İnci Taneleri” dizisinden "Dilber" teklifi yapıldığı ileri sürüldü.

Çıktığı dönemde reyting rekorları kıran ve elbisesinden, danslarını her şeyiyle gündem olan dizinin eski popülerliğini yakalamak için Wanda Nara'ya dizide oynaması için teklif yapıldı.

Kendisine yapılan bu teklifle sıcak bakan Nara'nın kesin kararını ileriki günlerde vereceği belirtildi.