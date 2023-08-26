Wanda Nara'nın bornozlu paylaşımlarına yorum yağdı

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kozmetik markasının çekimleri için hazırlanırken çektiği bornozlu pozlarını yayınlayan Nara'ya, Türk takipçilerinden yorum yağdı.

Wanda Nara'nın bornozlu paylaşımlarına yorum yağdı

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, ünlü futbolcunun Galatararay ile tekrar anlaşması üzerine çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye geldi.

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İstanbul'dan yaptığı paylaşımlarla Türk sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gören Wanda Nara, son olarak yayınladığı fotoğraflarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

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BORNOZLU POZLARINI PAYLAŞTI

16.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından kendine ait kozmetik markasını tanıtmak için yaptığı çekimlerin hazırlık sürecini paylaşan Nara, aynadan çektiği bornozlu fotoğraflarını peş peşe yayınladı.

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Gönderisine; "Şirketimin bu kadar kısa sürede büyüdüğünü görmekten gurur duyuyorum. Sizi iş yerimizi ziyaret etmeye bekliyorum" mesajını yazan ünlü isim, kısa sürede 316 bin beğeniye ulaştı.

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YORUM YAĞDI

Mauro Icardi'nin hayranı olan Türk takipçileri, Wanda Nara'ya yorum yağdırdı.

- Icardi'ye saygımdan bakmadım.
- Öz yengem.
- Telefon kılıfının arkasında çocuklarının olması detayı... Muhteşem bir annesin.
- Vallahi çok güzel kadın.
- Icardi'nin fotoğrafı niye yok telefonda?

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