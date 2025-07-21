Washington’a kritik ziyaret: Filipinler, ABD vergilerine karşı harekete geçti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ABD'nin ithalat vergilerini yükseltme kararına karşı Washington’da diplomasi trafiğine başladı. ABD Başkanı Donald Trump ile bu hafta bir araya gelmesi beklenen Marcos’un ajandasında, ülkesi adına daha avantajlı bir ticaret düzenlemesi yer alıyor. Washington’a pazar günü ulaşan Marcos, başkentte temaslarına hızla başladı.

ABD, Filipinler'den yapılan ithalata uygulanan tarifeyi nisan ayında %17'ye çıkarmıştı. Ancak son düzenleme ile bu oran %20’ye yükseldi. Bu artış, ABD’nin Filipinler ile yaşadığı yaklaşık 5 milyar dolarlık ticaret açığına rağmen geldi. Gümrük tarifelerindeki bu hızlı yükseliş, Filipin ekonomisi üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ MESAJI VERİLECEK

Washington’daki görüşmeler sadece tarifelerle sınırlı değil. Filipin heyetinden yapılan açıklamalara göre Marcos, özellikle ekonomik işbirliğini vurgulayacak. Yetkililer, Filipinler’in güçlü bir ekonomiye sahip olmasının Indo-Pasifik bölgesindeki stratejik rolü açısından önem taşıdığı görüşünde.

Marcos'un ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de görüşmeler yapması planlanıyor. Toplantılarda bölgesel güvenlik, savunma işbirliği ve Amerikan şirketlerinin Filipinler’e yatırımları gibi başlıkların masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

"NE YAPABİLECEĞİMİZİ GÖRECEĞİZ"

Yola çıkmadan önce başkent Manila’da açıklamalarda bulunan Marcos Jr., tarifelerin Filipin ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. “Çok ciddi bir tarifeye karşı ne kadar ilerleme kaydedebileceğimizi göreceğiz” diyen Marcos, ABD ile ilişkilerin sadece ekonomiyle sınırlı olmadığını, askeri ve jeopolitik boyutunun da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Filipin yönetimi, ABD ile karşılıklı çıkarlara dayalı yeni bir ticaret çerçevesi arayışında. Marcos’un Washington ziyareti, bu sürecin en kritik adımlarından biri olarak görülüyor. Görüşmelerin seyri, hem iki ülke ekonomileri hem de bölgesel dengeler üzerinde etkili olacak.