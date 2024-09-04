Watches of Switzerland hisseleri yükseliş trendine girdi

Şirket, özellikle ilgi listesinde yer alan ürünler olmak üzere, önemli lüks markalara olan talebin hem İngiltere hem de ABD pazarlarında güçlü kalmaya devam ettiğini ve arzı aştığını belirtti.

Watches of Switzerland, İngiltere'de Mappin & Webb ve Goldsmiths, ABD'de ise Mayors ve Betteridge markaları olmak üzere 220'den fazla mağaza işletiyor.

Macaristan merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Wizz Air, Ağustos ayında yolcu sayısında %1'lik artış bildirmesine rağmen daha düşük uçuşlar gerçekleştirdi ve bu, yeni bir rekora imza attı. Ancak Pratt & Whitney'in GTF motorlarını kullanan uçakların sürekli yere indirilmesi nedeniyle kapasite düştü.

Wizz, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 düşen uçuş kapasitesine rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %94,1 olan doluluk oranını %95,4 artırarak ay boyunca 6,2 milyon yolcu taşıdı.