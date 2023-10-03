Watford'dan flaş Valerien Ismael kararı

Championship ekiplerinden Watford, Valerien Ismael'in geleceği adına yeni bir adıma imza attı.

Watford'dan flaş Valerien Ismael kararı

Editör: Hamza Özalkuş

İngiltere Championship ekibi Watford'dan yapılan açıklamada teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu.

İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden, "Valerien Ismael, Watford FC ile sözleşme uzattı. Kulüp bunu onaylamaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri kullanılarak, anlaşmanın detaylarının genel olarak aynı kaldığı bildirildi.

İngiliz basınında dün çıkan haberlerde Valerien Ismael'in takımdaki geleceğinin tartışma konusu haline geldiği ve kulüp sahibi Gino Pozzo'nun Fransız teknik direktörün görevine son verebileceği aktarılmıştı.

Fransız teknik adam, Watford ile ligde 9 maça çıkarken 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak 9 puan topladı.

İngiliz takımı, 24 takımlı Championship'te 20. sırada bulunuyor.

Ismael, 2022 yılının mart ve ekim ayları arasında Beşiktaş'ı da çalıştırmış ve 18 maçta 1.72 puanlık ortalama yakalamıştı.

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