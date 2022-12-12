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Netflix'in dizisi Wednesday rekor kırdı

Yönetmenliğini Tim Burton'un yaptığı ve Netflix'te yayınlanan dizi Wednesday geçtiğimiz ayın son günlerinde izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Wednesday rekor kırdı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:54
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Wednesday rekor kırdı

Netflix'in dizisi Wednesday rekor kırdı
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TeknolojiOku.com'dan aktarılan bilgilere göre; Kısa bir süre önce (23 Kasım) kullanıcıların beğenisine sunulan ve ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran Wednesday, ikinci haftasını da 400 milyon saatin üzerinde izlenme süresiyle geçirmeyi başardı.

Wednesday’in ulaştığı bu sayı ise, kendisine tüm zamanların en yüksek haftalık izlenme saatine ulaşan İngilizce diline sahip içeriği unvanını getirdi. Haftalık bazda ulaşılan bu rekor Wednesday’in yoluna dolu dizgin devam ettiğini gösterirken, tüm diller klasmanında hala 571 milyon saatle Squid Game’in bulunduğunu da hatırlatalım.

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