Netflix'in dizisi Wednesday rekor kırdı

TeknolojiOku.com'dan aktarılan bilgilere göre; Kısa bir süre önce (23 Kasım) kullanıcıların beğenisine sunulan ve ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran Wednesday, ikinci haftasını da 400 milyon saatin üzerinde izlenme süresiyle geçirmeyi başardı.

Wednesday’in ulaştığı bu sayı ise, kendisine tüm zamanların en yüksek haftalık izlenme saatine ulaşan İngilizce diline sahip içeriği unvanını getirdi. Haftalık bazda ulaşılan bu rekor Wednesday’in yoluna dolu dizgin devam ettiğini gösterirken, tüm diller klasmanında hala 571 milyon saatle Squid Game’in bulunduğunu da hatırlatalım.