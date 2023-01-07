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Beşiktaş'ta Weghorst paniği: O hareketi neden yaptığı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa'ya gol atan Weghorst'un taraftarlara yaptığı hareketin nedeni belli oldu

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 21:38
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Weghorst bombası patladı

Beşiktaş'ta Weghorst paniği: O hareketi neden yaptığı ortaya çıktı
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Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst Kasımpaşa karşısında Siyah - Beyazlıların ikinci golünü atarken, tribünlere gidip "bye bye" dedi.

Weghorst'un bu sevinci akıllara "Weghorst takımdan ayrılıyor mu?" sorusunu getirdi.

Hollandalı golcünün bu hareketi neden yaptığı ortaya çıktı.

Weghorst için İngiltere Premier Ligi devi Manchester United'ın bonservisinin olduğu Burnley'e teklif yaptığı ileri sürüldü.

Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda dikkatleri çeken Weghorst için adı henüz bilinmeyen bir başka kulübün daha Burnley'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

Ayrıca Galatasaray'ın da Weghorst için istekli olduğu ileri sürüldü.

Hollandalı futbolcunun özellikle Manchester United'ın teklifine olumlu baktığı belirtildi.

Ancak Beşiktaş onay vermezse Weghorst sezon sonuna kadar gidemiyor.

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