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Beşiktaş açıklama yaptı. 'Weghorst gitti' haberlerini yalanladı

2 gün sonra giderse gazeteciler suçlu değildir.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 20:08
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'Weghorst gitti' haberlerini yalanladı. Beşiktaş açıklama yaptı. 2 gün sonra giderse gazeteciler suçlu değildir

Beşiktaş açıklama yaptı. 'Weghorst gitti' haberlerini yalanladı
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Kasımpaşa maçındaki gol sevinci sonrası takımdan ayrılma ihtimali konuşulan Wout Weghorst için Beşiktaş'tan açıklama geldi. 

Forvet oyuncusunun Manchester United'a transfer olacağı üzerine iddialar ortaya çıktı. 

Beşiktaş, medyada çıkan haberler hakkında yaptı.  

Hollandalı golcünün sözleşmesinde Premier Lig’den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro’ya sözleşmesi feshedilebilir gibi bir maddenin olmadığı belirtilen açıklamada, “Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür." denildi.

Açıklamanın devamında ise; "Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz” ifadeleri kullanıldı.

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