Sneijder Weghorst'u çok kızdıracak

Bir dönem Galatasaray forması giyen Hollandalı futbol efsanesi Wesley Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a olası transferini Hollanda basınına değerlendirdi. Voetbalprimeur'a konuşan Sneijder, İngiltere'de Weghorst gibi en az 300 tane forvet bulunabileceğini ve bu transferin mantığını anlamadığını ifade etti.

Wesley Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a transferi hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Dünya Kupası'ndaki Arjantin maçında Weghorst'un hilsesini görmüşlerdir. İngiltere'de buna artık kanmıyorlar. Forvet açısından, o gerçekten United'ın beklediği biri mi? Ben öyle düşünmüyorum. İngiltere'de Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Bu bir şaka olmalı. Gerçek olamaz. Çok garip bir transfer."



