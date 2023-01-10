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Sneijder Weghorst'u çok kızdıracak

Galatasaray'ın efsane oyuncusu, Hollandal'nın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi için öyle bir yorum yaptı ki, Hollanda'da gündem oldu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 20:26
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Weghorst için Sneijder, 'garip transfer' yorumu yaptı

Sneijder Weghorst'u çok kızdıracak
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Hollandalı futbol efsanesi Wesley Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a olası transferini Hollanda basınına değerlendirdi. Voetbalprimeur'a konuşan Sneijder, İngiltere'de Weghorst gibi en az 300 tane forvet bulunabileceğini ve bu transferin mantığını anlamadığını ifade etti.

Wesley Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a transferi hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Dünya Kupası'ndaki Arjantin maçında Weghorst'un hilsesini görmüşlerdir. İngiltere'de buna artık kanmıyorlar. Forvet açısından, o gerçekten United'ın beklediği biri mi? Ben öyle düşünmüyorum. İngiltere'de Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Bu bir şaka olmalı. Gerçek olamaz. Çok garip bir transfer." 


 

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