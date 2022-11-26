Beşiktaş'ın yıldızı Katar'da isyan etti

Weghorst, maçtan sonra TRT Spor'a yaptığı açıklamada kendisine oynatmayan teknik direktör Van Gaal'a mesaj gönderdi.

Beşiktaşlı futbolcu, "Herkes tek tek deniyor şansını. Bazı şeyler var ki... Konuşmak istemiyorum, herkes ayrı bir mücadele içinde" dedi.

Weghorst, şu ifadeleri kullandı:

"Ekvador'la 4 puandayız. İki taraf da kazanmak için mücadele etti bu akşam. Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerektiğini gördük. Çok fazla pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Daha iyi gelişmemiz gerektiğini fark ettik. Eğer bu turnuvada ilerlemek istiyorsak bunun farkına varmalıyız. Herkes tek tek deniyor şansını. Bazı şeyler var ki... Konuşmak istemiyorum, herkes ayrı bir mücadele içinde. Kendimize karşı dürüst olmalıyız, bazı şeyleri iyileştirmemiz gerekiyor daha iyi oynayarak.

Keşke Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı. Türkiye Ligi çok iyi oyunculara sahip. Beşiktaş taraftarına selamlarımı gönderiyorum. Yakında görüşürüz."