Beşiktaş'ta flaş Weghorst gelişmesi

Beşiktaş, Wout Weghorst'u sezon sonuna kadar İngiltere Championship takımlarından Burnley'den kiralamıştı. Satın alma opsiyonu da 10 milyon euro olarak belirlenmişti.

Burnley, Premier Lig'den düştüğü için Weghorst transfer hakkını kullanmış ve Beşiktaş'ı seçmişti.

Beşiktaş, Hollandalı futbolcunun bonservisini sezon sonunda almayı planlıyordu.

Ancak çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Burnley'in Premier Lig'e dönme yolunda önemli adımlar attığı ve çıkması halinde Weghorst'u kadrosuna almak istediği belirtildi.

Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Weghorst, 8 gol attı.