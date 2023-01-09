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Flaş gelişme: Weghorst'un menajeri Ümraniye'de. Kazancı ile görüşüyor

Beşiktaş'ta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sıcak saatle yaşanıyor. Weghorst'un menajeri Ceyhun Kazancı ile görüşüyor...

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 11:53
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Weghorst'un menajeri Ceyhun Kazancı ile görüşüyor: Sıcak gelişme

Flaş gelişme: Weghorst'un menajeri Ümraniye'de. Kazancı ile görüşüyor
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Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'un menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

30 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği birkaç gün içinde netleşecek.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst'un siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Hollanda Milli Takımı'yla gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın da radarına giren Wout Weghorst, siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.

Son olarak Beşiktaş'ın, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada attığı gol sonrası tribünlere veda eden golcü futbolcunun durumu, birkaç gün içinde netleşecek.

30 yaşındaki oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Beşiktaş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Weghorst'un durumunu çözüme kavuşturmak istiyor.

Hollandalının takımdan ayrılması halinde Kara Kartal'ın alternatifleri arasında eski oyuncusu Aboubakar da yer alıyor.

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