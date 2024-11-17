Wembley'de zafer gecesi: İrlanda’yı 5-0 mağlup eden İngiltere A Ligi'ne terfi etti

Wembley Stadyumu’nda oynanan mücadelede İngiltere, ikinci yarıda gösterdiği etkileyici performansla İrlanda’yı adeta sahadan sildi. Maçın kırılma anı, 51. dakikada İrlanda defans oyuncusu Liam Scales’in ikinci sarı kartla oyun dışı kalması oldu. Bu pozisyondan kazanılan penaltıyı Harry Kane gole çevirerek İngiltere’yi öne geçirdi.

Golden sadece iki dakika sonra Anthony Gordon şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Üçüncü gol, 58. dakikada Conor Gallagher’ın ayağından geldi. Son çeyrekte Jarrod Bowen ve Taylor Harwood-Bellis, İngiltere adına farkı beş gole çıkardı. Bowen, ilk dokunuşunda fileleri havalandırırken Harwood-Bellis, kafayla attığı golle skoru tamamladı.

İlk Yarıda Dengeli Oyun

İrlanda, ilk yarıda İngiltere’nin baskısına direnerek 0-0’lık skorla soyunma odasına gitti. İngiltere, %75 topa sahip olmasına rağmen İrlanda kalecisi Caoimhin Kelleher’i ilk yarıda test edemedi. Kane ve Jayson Molumby arasındaki gerginlik, iki oyuncunun sarı kart görmesine yol açtı.

Teknik Detaylar

Lee Carsley yönetimindeki İngiltere, bu sonuçla Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselme hedefine ulaştı. Takımın bir sonraki odak noktası, 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek Dünya Kupası elemeleri kura çekimi olacak. İngiltere ve Belçika, FIFA sıralamasındaki yerleri sayesinde Pot 1’de yer almayı garantiledi.

Bu galibiyet, İngiltere’nin yeni jenerasyon oyuncularıyla güçlü bir gelecek vadettiğini bir kez daha gösterdi. Özellikle genç oyuncular Anthony Gordon ve Harwood-Bellis’in performansları dikkat çekti.