WeRide halka arza hazırlanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
WeRide halka arza hazırlanıyor

Çinli otonom araç şirketi WeRide, ABD'de halka arz için hazırlanıyor . Şirket, ilk halka arzında 5,02 milyar dolar kadar yüksek bir değerleme hedefliyor.

WeRide, teklifinden yaklaşık 96 milyon dolar veya tahsisatçıları, American Depository Share (ADS) başına 17 dolarlık bir IPO hisse fiyatı varsayıldığında, fazladan tahsis opsiyonlarını tam olarak kullanırlarsa 111,3 milyon dolar elde etmeyi bekliyor.

Şirket, hisse başına 15,50 ila 18,50 dolarlık bir fiyat aralığında 6,45 milyon ADS teklif ediyor. Bu nedenle IPO'da 119,4 milyon dolara kadar bile toplayabilir.

Bunun üstüne, belirli yatırımcılar eş zamanlı özel yerleştirmede 320,5 milyon dolar değerinde hisse satın almayı çoktan kabul ettiler. Örneğin, Renault Nissan Mitsubishi Alliance'ın girişim kolu olan Alliance Ventures, 97 milyon dolar değerinde hisse satın almayı kabul ettiğini duyurdu. Diğer yatırımcılar arasında JSC International Investment Fund, Get Ride ve Beijing Minghong yer alıyor.

WeRide halka arz edildiğinde, bu, Geely'nin sahibi olduğu lüks EV girişimi Zeekr'in Mayıs ayında New York Borsası'nda hisse satışına başlamasından bu yana bir Çinli şirket tarafından ABD borsasında gerçekleştirilen en büyük halka arz olacak.

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