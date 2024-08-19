West Ham, Zadorsky'i duyurdu

31 yaşındaki oyuncu, geçen sezon altı ay kiralık olarak forma giydiği Rehanne Skinner'ın liderliğindeki West Ham'a bu kez kalıcı olarak geri döndü.

Zadorsky, 2020'de Orlando Pride'dan transfer olduğu Tottenham formasıyla 56 maça çıktı.

Zadorsky, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada "West Ham United'a kalıcı olarak geri döndüğüm için mutluyum. Rehanne ve ben yıllar içinde harika bir ilişki kurduk ve bence benden nasıl en iyi verimi alabileceğini gayet iyi biliyor. Kendimden her zaman daha iyisini istiyorum" diye konuştu.

Bu yaz Paris'te üçüncü kez Olimpiyat Oyunları'nda forma giyen Zadorsky, 2021 Tokyo'da altın, 2016 Rio'da ise bronz madalya kazanan Kanada Kadın Milli Takımı'nın parçasıydı.