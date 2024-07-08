WhatsApp aramalarında anlık çeviri dönemi. Samsung yok artık dedirtti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp aramalarında anlık çeviri dönemi. Samsung yok artık dedirtti

Samsung yapay zekayı aktif bir şekilde cihazlarına entegre etmesi ile beraber yeni özelliğini açıkladı. Bundan sonra WhatsApp aramalarında canlı çeviri yapılabilecek.

Samsung yeni hamlelerini üst üste yapmaya devam ediyor. Yeni dönemde sık sık kouşulan yapay zeka modeli Samsung AI artık cihazlara doğrudan entegre bir şekilde üretilmeye başlandı.

Bu kapsamda Whatsapp aramalarında devrim niteliğinde bir özellik geliyor. Samsung tarafından yayılan bilgilere göre bundan sonra WP aramalarında anında çeviri yapılabilecek ve bu çeviri ekrana yansıtılacak.

Bu yeni özellik ile beraber bundan sonra hiç dilini bilmediğiniz bir Almanla, Fransızla, İtalyanla, Arapla konuşabileceksiniz.

Siz konuşurken anlık olarak ne dediğiniz ekrana yansıyacak. Bu sayede iletişimin bu denli mühim olduğu bir dönemde iletişimin önündeki en büyük engel olan dil bariyeri de ortadan kalkacak.

Samsung’un üzerinde çalıştığı bu özellik 10 Temmuz tarihinde yapılacak olan Galaxy Unpacked etkinliğinde detaylandırılacak.

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