WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak! 1 Kasım'a kadar süre verildi

WhatsApp, Android kullanıcıları için önemli bir güncelleme yapacağını duyurdu. 1 Kasım itibarıyla, belirli Android sürümlerine sahip telefonlarda uygulamanın çalışmayacağı açıklandı. Güncelleme sonrasıdna sisteme uyum sağlayamayan cihazlar, WhatsApp’tan destek almayacak ve uygulama bu telefonlarda açılmayacak.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla önemli bir değişikliğe gidiyor. Daha önce Android 5.0 ve üzeri işletim sistemlerine sahip cihazlarda çalışacağını duyuran uygulama, minimum sistem gereksinimini Android 6.0'a yükseltti.

Bu karar ilk etapta endişe yaratsa da, Android 6.0 sürümünün 2015 yılında piyasaya sürüldüğü dikkate alındığında, değişiklikten etkilenecek cihaz sayısının sınırlı olacağı aktarıldı. Günümüzdeki çoğu akıllı telefon bu tarihten sonra üretildiği için kullanıcıların büyük bölümü bu güncellemeden etkilenmeyecek.

İOS CİHAZLAR İÇİN DE GÜNCELLEME YOLDA

WhatsApp'ın yakın zamanda iOS kullanıcıları için de bir güncelleme yapması bekleniyor. Özellikle yıl sonuna kadar iPhone 7 serisinin sistemden çıkarılacağı öngörülüyor. Bu da bazı iOS kullanıcıları arasında tepki ile karşılandı.

GÜNCELLEMEDEN SONRA WHATSAPP'IN ÇALIŞMAYACAĞI TELEFONLAR

1 Kasım 2024 itibarıyla WhatsApp’ın destek vermeyeceği cihazlar arasında şunlar yer alıyor:

- Nexus 4

- Nexus 7

- Nexus 10

- HTC One M7