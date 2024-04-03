Whatsapp çöktü mü? Açıklama geldi

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşandı. Mobilden Whatsapp'a girmeye çalışan kişiler, mesaj göndermek isteyince "Bağlanıyor" yazısı ile karşılaştı. Bilgisayar ve tabletten girildiğinde ise herhangi bir sorun yaşanmadı.

YARIM SAAT SONRA SORUN ÇÖZÜLDÜ

Dünya geneli Whatsapp'a girmek isteyen kişiler sorunun bir an önce çözülmesini beklerken Whatsapp yöneticileri sorunu yaklaşık yarım saat sonra çözdü ve Whatsapp mobil üzerinden yeniden kullanıma açıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanı Yardımcısı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Whatsapp servislerinde global hizmet kesintisi olduğunu duyurdu.